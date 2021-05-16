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В Мариуполе стартовал фестиваль "Ночь Музеев"
В Мариуполе в субботу, 15 мая, стартовал фестиваль «Ночь музеев». В городских музеях открылись выставки уникальных экспонатов, которые привезли со всей Украины, сообщает пресс-служба горсовета.
Фестиваль проходит в рамках проекта «Диалог на языке искусства» Большой культурной столицы Украины – 2021. Такой статус получил Мариуполь, победив в программе Украинского культурного фонда.
Основные локации фестиваля – Мариупольский краеведческий музей, Музей народного быта, Художественный музей имени Архипа Куинджи, Центр современного искусства и культуры имени Архипа Куинджи. Кроме того, участвуют: музей истории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, музей Мариупольского морского торгового порта, истории органов внутренних дел, Азовский морской музей.
Выставки будут работать до 28 мая, вход с 12:00 до 23:00, с соблюдением карантинных ограничений.
Теги: музей, Мариуполь, фестиваль, ночь
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