В Мариуполе стартовал фестиваль "Ночь Музеев"

16.05.2021 13:00

В Мариуполе в субботу, 15 мая, стартовал фестиваль «Ночь музеев». В городских музеях открылись выставки уникальных экспонатов, которые привезли со всей Украины, сообщает пресс-служба горсовета.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Диалог на языке искусства» Большой культурной столицы Украины – 2021. Такой статус получил Мариуполь, победив в программе Украинского культурного фонда.

Основные локации фестиваля – Мариупольский краеведческий музей, Музей народного быта, Художественный музей имени Архипа Куинджи, Центр современного искусства и культуры имени Архипа Куинджи. Кроме того, участвуют: музей истории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, музей Мариупольского морского торгового порта, истории органов внутренних дел, Азовский морской музей.

Выставки будут работать до 28 мая, вход с 12:00 до 23:00, с соблюдением карантинных ограничений.