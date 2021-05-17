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В Роттердаме состоялась церемония открытия Евровидения-2021
Международный песенный конкурс Евровидение-2021 официально стартовал в Роттердаме, сообщает Корреспондент.net.
Большинство делегаций собрались на берегу реки Ньиве-Маас. Там в круизном терминале города прошло традиционное дефиле участников.
По ковровой дорожке прошли исполнители из Литвы, Германии, Словении, Франции, Италии, Испании, Северной Македонии, Нидерландов, Израиля, Великобритании, Швеции, Бельгии, Ирландии, Азербайджана, Кипра, Норвегии, Хорватии, Украины, Эстонии, Сан-Марино, Чехии, Греции, Австрии, Грузии, Молдавии, Португалии, Сербии, Финляндии, Албании, Швейцарии, Латвии, Болгарии, России и Дании.
К открытию конкурса не допустили делегации из Исландии, Польши, Румынии и Мальты, так как тесты на COVID-19 некоторых их участников ранее дали положительный результат.
Первый, второй полуфиналы и финал конкурса состоятся 18, 20 и 22 мая 2021 года соответственно.
Группа Go_A, представляющая Украину с композицией "Шум", выступит в первом полуфинале конкурса под 15-м номером.
Теги: Евровидение, Роттердам, Церемония открытия
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