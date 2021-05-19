В Роттердаме состоялся первый полуфинал Евровидения -2021 (ВИДЕО)

19.05.2021 11:00

В ночь с 18 на 19 мая состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение - 2021, сообщает Корреспондент.net.

В нем приняли участие 16 команд, которые представляли: Литву, Словению, Россию, Швецию, Австралию, Северную Македонию, Ирландию, Кипр, Норвегию, Хорватию, Бельгию, Израиль, Румынию, Азербайджан, Украину и Мальту.

Из них в финал прошли всего 10 стран: Украина, Бельгия, Швеция, Кипр, Литва, Россия, Мальта, Азербайджан, Израиль, Норвегия. Украину представляла группа Go_A с песней Shum.

Второй полуфинал Евровидения состоится 20 мая, а финал - 22 мая.