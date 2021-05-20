Пассажиры "Укрзализныци" получили доступ к онлайн-библиотеке из 5000 книг

20.05.2021 17:00

"Укрзализныця" совместно с электронной онлайн-библиотекой Librarius начинает тестирование услуги интерактивной библиотеки в поездах дальнего следования и скоростных поездах Интерсити +. Об этом сообщае пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что воспользоваться библиотекой может каждый пассажир "Укрзализныци" по ссылке https://partner.librarius.com.ua/promo/uzd или с помощью информационных наклеек с QR-кодом в вагонах поездов. После сканирования кода начнется загрузка приложения на базе операционных систем iOS или Android, а если оно уже установлено, то ссылка направит непосредственно в "железнодорожный" каталог LibrariUZ. В каталоге представлены бесплатные и платные книги, которые касаются темы железной дороги или часто выбираются пассажирами в дорогу. В целом библиотека насчитывает около 5000 книг, треть из которых - бесплатные.

Доступ к онлайн-библиотеке открывается по всем маршрутам следования поездов "Укрзализныци", впрочем, рекомендуется загружать книги во время остановок поезда на станциях при условии стабильной мобильной связи.