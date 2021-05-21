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Определились все финалисты Евровидения 2021

21.05.2021 08:00
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Определились все финалисты Евровидения 2021

В Роттердаме завершился второй полуфинал, в котором участвовали артисты из 17 стран. Из них в финал прошли десять участников конкурса, сообщает Корреспондент.net.
Так, победителями второго полуфинала после голосования телезрителей Европы в итоге стали: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.
Теперь все 10 счастливчиков выступят 22 мая в финале, где, напомним, споет и представитель Украины.
Первый полуфинал состоялся 18 мая. Тогда стало известно, что в финале выступят конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Напомним, финал Евровидения пройдет 22 мая. Трансляция начнется в Украине в 22.00 на каналах "UA: Перший" и "СТБ". При этом имя победителя объявят в 01.40.



Теги: Евровидение, итоги, полуфинал
 
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