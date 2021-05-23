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В Роттердаме объявили победителя Евровидения-2021 (ВИДЕО)

23.05.2021 10:00
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В Роттердаме объявили победителя Евровидения-2021 (ВИДЕО)

Итальянская группа Maneskin с песней Zitti E Buoni стала победителем международного песенного конкурса Евровидения-2021. Финал состоялся в Роттердаме в субботу, 22 мая, сообщает Корреспондент.net.
По итогам голосования жюри и зрителей, представители Италии набрали 524 балла.
Mаneskin - итальянская рок-группа из Рима, в составе которой Дамиано Давид (вокал), Виктория Де Анджелис (бас), Томас Томас Раджи (гитара) и Итан Торкио (ударные).
Музыкальный коллектив образовался в 2015 году, когда все будущие музыканты еще учились в средней школе.
На втором месте оказалась певица из Франции Барбара Прави с песней Voila, в финале она набрала 499 баллов. На третьем - представляющий Швейцарию исполнитель Gjon's Tears с песней Tout l'Univers c 432 баллами.
Украинская группа Go_A, которая выступила с песней "Shum" в финале и сорвала шквал аплодисментов в зале, в итоге заняла 5 место.
Украинцы получили 364 балла 97 баллов от национального жюри и 267 баллов от зрителей.



Теги: Евровидение, финал, Роттердам, победитель
 
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