В Мариуполе прошел фестиваль уличной культуры

07.06.2021 09:00

В Мариуполе состоялся фестиваль уличной культуры "Beats of summer". Об этом сообщается на странице "ДК Молодежный – Мариуполь" в Facebook.

Фестиваль объединил 150 участников, 8 часов танцевальных соревнований, граффити и паркур. В конце фестиваля на площади Свободы устроили огненное шоу.

"Дождь сместил нашу локацию на некоторое время, а потом погода улучшилась и все завершилось очень феерично. Мы благодарны всем участникам, организациям и зрителям за это очень драйвовый день", – отметили организаторы.