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Ольге Бузовой присвоили "звание заслуженной артистки ДНР"

14.06.2021 15:00
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Ольге Бузовой присвоили "звание заслуженной артистки ДНР"

Так называемый "председатель народного совета ДНР" Владимир Бидевка подписал постановление о присвоении" звания заслуженной артистки республики" российской певице Ольге Бузовой. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО ресурсы.
Как уточняется в "документе", почетное звание присвоено Бузовой "за многолетний творческий труд, развитие боевого товарищества с вооруженными силами ДНР, а также роль в спектакле МХАТа "Чудесный грузин" о молодости Сталина".
Известно, что данное "звание" дает Ольге Бузовой право претендовать на "гражданство ДНР", а в случае переезда в ОРДО она получит льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, бесплатный проезд в общественном транспорте и улучшенное продовольственное обеспечение.



Теги: заслуженный артист, Ольга Бузова, звание, ОРДО
 
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