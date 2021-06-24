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Украина признала Филиппа Киркорова угрозой для нацбезопасности
24.06.2021 09:00
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности страны, сообщает УП.
Соответствующее решение основывается на письме от Службы безопасности Украины. Указанное письмо в Минкульте получили 11 июня. Приказ о внесении Киркорова в черный список выдали 22 июня.
В пресс-службе сообщили, что процедура автоматическая, поэтому Минкульт не принимает решения включать или нет отдельных лиц в перечень.
Наличие человека в так называемом "черном списке" означает запрет показа на телевидении программ с его участием.
Теги: Филипп Киркоров, СБУ, министерство культуры и туризма, черный список
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