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Фестиваль “З країни в Україну” приедет на Донбасс
29.06.2021 10:00
В 2021 году культурно-просветительский фестиваль "З країни в Україну" празднует семилетие. Все эти годы он привозит в украинские города частички традиционной и современной культуры, а также знания из разных уголков страны. В этом году мероприятие охватит 11 городов востока и юга Украины, сообщает Свободное радио.
На Донбассе первым 2 июля фестиваль будет принимать Славянск. В этом году гостям фестиваля обещают квесты и мастер-классы от Музея науки. А среди центральных премьер - 11 видеоклипов от украинских звезд, снятых на востоке Украины. В числе амбасадоров этого проекта Alyona Alyona, ТНМК, Сергей Жадан и Джамала.
Вход свободный.
Теги: Донбасс, Славянск, фестиваль
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