В Донецке целую неделю будут бесплатно показывать фильмы Меньшова

08.07.2021 12:00

Кинотеатры оккупированного Донецка проведут бесплатные показы фильмов в неделю памяти российского актера и кинорежиссера Владимира Меньшова. Об этом сообщили в городской "администрации".

С 8 по 15 июля в Доме кино «Шевченко», кинотеатре «Звездочка» и кино-культурном центре «Кинокульт» можно будет увидеть фильмы: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Ночной дозор», «Легенда № 17», «Зависть богов» и другие.