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Архив - Культура

В Донецке целую неделю будут бесплатно показывать фильмы Меньшова

08.07.2021 12:00
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В Донецке целую неделю будут бесплатно показывать фильмы Меньшова

Кинотеатры оккупированного Донецка проведут бесплатные показы фильмов в неделю памяти российского актера и кинорежиссера Владимира Меньшова. Об этом сообщили в городской "администрации".
С 8 по 15 июля в Доме кино «Шевченко», кинотеатре «Звездочка» и кино-культурном центре «Кинокульт» можно будет увидеть фильмы:  «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Ночной дозор», «Легенда № 17», «Зависть богов» и другие.



Теги: Донецк, фильм, кинотеатр, Владимир Меньшов
 
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