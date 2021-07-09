В Авдеевке ко дню металлурга устроят большой праздничный концерт

09.07.2021 11:00

АКХЗ компании Метинвест дарит всем жителям Авдеевки большой праздничный концерт по случаю дня металлурга и горняка, который традиционно отмечается в третье воскресенье июля, сообщает avdeevka.city.

Праздничные мероприятия начнутся 16 июля, в 17:00 на площади Дворца культуры. Взрослые смогут зажечь вместе со звездными гостями вечера – группой "Ляпис-98" и огненно-рыжей Светланой TARABAROVA. Маленьким авдеевцам тоже не придется скучать, ведь их ждет детская развлекательная программа.