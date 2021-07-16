Завтра в Славянске состоится инклюзивный фестиваль "Inclusion fest"

16.07.2021 17:00

В городе Славянск впервые пройдет инклюзивный артфестиваль "Inclusion fest", сообщает Восточный вариант.

Состоится он 17 июля 2021 года на главной сцене в парке Шелковичный, начало в 16:00. Вход свободный.

Гостей будут ждать: