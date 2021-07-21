Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

На шести телеканалах выявили нарушения закона об украинском языке

21.07.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На шести телеканалах выявили нарушения закона об украинском языке

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился в Нацсовет по телерадиовещанию с просьбой ввести санкции против шести телеканалов за нарушение закона об украинском языке. Об этом он сообщил во вторник, 20 июля, на своей странице в Facebook.
По словам языкового омбудсмена, его подчиненные 16-17 июля провели мониторинг деятельности 28 телерадиоорганизаций, осуществляющих общенациональное эфирное телевизионное вещание.
"По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке - фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке телеканалами Интер, Украина, ICTV, Мега, НТН, К1, о чем составлены соответствующие акты", - говорится в сообщении.
Так, больше всего нарушений (шесть) зафиксировано на Интере, пять - на телеканале Украина, по два - на ICTV и Мега, по одному - на НТН и К1.
"Учитывая указанное, мною направлено письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции", - написал Креминь.
В то же время, подчеркнул он, на телеканалы были направлены обращения, в которых подчеркнута необходимость выполнить нормы закона.



Теги: закон, язык, нарушение, телеканал
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх