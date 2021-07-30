На Луганщине стартует фестиваль «З країни в Україну»

30.07.2021 09:00

30 июля в Станице Луганской, 31 июля в Старобельске и 1 августа в Счастье состоится фестиваль «З країни в Україну» - ежегодное масштабное культурно-просветительское мероприятие, сообщает сайт coukraine.org.

Особенностью нынешнего фестиваля будет специально адаптированная к карантинным условиям программа - децентрализованные локации и диджитал контент. Вечером посетителей ждет атмосферный акустический концерт от украинских артистов.

В связи с пандемией Covid-19 для безопасности посетителей формат нынешнего фестиваля была изменена и адаптирована значительная часть программы в диджитал. Для этого был разработан специальный сайт, где будет размещен видеоконтент и другие материалы на основе программы. А программа фестиваля в городах децентрализована с одного общего пространства на 5 отдельных локаций - Центральное пространство, Украина Современная, Украина Традиционная, Украина Содержательная и Украина Активная. Также к организации присоединились местные команды каждого города и придумали собственные концепции локаций, которые будут представлены на фестивале.

Локации разместятся на комфортном расстоянии друг от друга, что позволит избегать больших скоплений посетителей.

В программе фестиваля этого года: фотовыставка известных украинских фотографов, кинотеатр под открытым небом и мастер-классы по фильмованию, лекции от современных предпринимателей-инноваторов, лекции о современной украинской науке от проекта Inscience и демонстрация экспонатов Музея Науки от МАН Украины, мастер-классы по традиционным ремеслам, онлайн-библиотека и многое другое.

Также в рамках фестиваля реализован спецпроект «Вдохновение Востока». Для каждого из 11 городов фестиваля был выбран один артист или артистка-амбассадор. Для Станицы Луганской - это певица Джамала, для Старобельска - рок-группа Жадан и Собаки, а амбассадором Счастья стала украинская группа ТНМК. Вместе с известным украинским режиссером и клипмейкером Виктором Придуваловым, артисты провели творческие исследования и сняли видеоклипы на одну из своих песен в соответствующих городах. Премьеры всех клипов можно будет увидеть на локации Центральное пространство в день проведения фестиваля.