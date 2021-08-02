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Архив - Культура

На мариупольском пляже пройдет масштабный музыкальный фестиваль

02.08.2021 10:00
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На мариупольском пляже пройдет масштабный музыкальный фестиваль

6 августа в Мариуполе стартует масштабный музыкальный фестиваль восточного побережья Украины MRPL City Festival, сообщает Мариупольский горсовет.
В течение трех дней на пляже «Песчаный» будут работать четыре сцены. Чтобы добавить зрелищности, организаторы решили построить одну из них в воде. Также на локации будут аттракционы, кемпинг и фуд-корт.
Среди заявленных звезд фестиваля - Макс Барских, Оля Полякова, MONATIK, Maruv, Иван Дорн, Артем Пивоваров, «Мумий Тролль», Ляпис 98. Кроме того, выступят Noize MC, Кис-Кис, Агонь, Alyona Alyona, Latexfauna, KALUSH, Cream Soda, NILETTO, Anacondaz, ЛСП, Sander van Doorn, Vanotek и O.Torvald. Всего более 50 известных артистов.
Основные сцены фестиваля будут работать с 16:00 до 23:30 (все три дня), ночные - с 23:30 до 06:00. С полной программой выступлений артистов на MRPL City Fest 2021 можно ознакомиться здесь.
От ТФД к территории мероприятия организуют бесплатные автобусы. Их расписание станет известно ближе к началу фестиваля.



Теги: Донбасс, Мариуполь, фестиваль, пляж
 
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