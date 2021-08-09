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Нацбанк вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины"
Национальный банк с 10 августа вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины" номиналом в 5 грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
На аверсе монеты размещены: композиция, символизирующая Украину, - бескрайние поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты - один из символов Украины, на фоне которой вверху малый Государственный Герб Украины, надписи: Украина (справа полукругом), 2021 (слева от герба), номинал монеты - 5 гривен (внизу полукругом) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева).
На реверсе монеты изображена цветная вышитая ленту (использована тампопечать), что символизирует код нации и напоминает ДНК, которая является материальным носителем генетической информации.
Полукругом размещены надписи: 30 лет (вверху слева на матовом фоне) независимости Украины (справа на зеркальном фоне).
Теги: Украина, НБУ, монета, День Независимости
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