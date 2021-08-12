В Мариуполе стартовал фестиваль актуального театра

12.08.2021 17:00

Вчера в Мариуполе прошел первый день фестиваля актуального театрального искусства iStage 2021. В ЦСИ «Отель Континенталь» состоялся показ спектакля Центра современного искусства «ДАХ» «О чем говорил Заратустра [Цифровые театральные уроки]». Об этом сообщает городской совет Мариуполя.

Спектакль - возможность попасть в водоворот философской дискуссии учеников Заратустры, каждый из которых страстно желает понять истину и выяснить, что именно говорил их учитель. Отталкиваясь от классического произведения Фридриха Ницше известный украинский драматург KLIM написал собственный философский театральный текст. Режиссером стал Влад Троицкий.

Сегодня мариупольцев ждет независимый театральный проект «Осень на Плутоне» из Львова. Спектакль создан на пересечении документального и кукольного театра, перформативных практик и пространственного аудио-дизайна. В нем рассказывается о жизни обитателей львовского гериатрического пансионата. Спектакль состоится в 19.00 на сцене ЦСИ «Отель Континеталь».

Программа фестиваля:

12.07 в 19:00

Независимый театральный проект «Осень на Плутоне», Львов

13.07 в 19:30

«Одноклассники» от театра «Віримо», Днепр

14.07 в 16:30

«Класс» от Театра на Левом берегу Днепра, Киев

14.07 в 19:30

«Новые шрамы» от Дикого театра, Киев

14.07 в 21:30

«Двенадцатая ночь, или что захотите» от Франковского драмтеатра и команды Project W, Ивано-Франковск

15.07 в 19:00

«Страдания на Гончаровке» от Театра «Нєфть», Харьков.