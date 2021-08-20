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Краматорчан и гостей города приглашают на "Независимый Рейв"
Жителей и гостей Краматорска приглашают на музыкальную пляжную вечеринку "Независимый Рейв" на водоеме Васильевская Пустошь, которая состоится 22 августа 2021 с 20:00 до 00:00, сообщает 6264.
На фестивале выступят ведущие музыканты, создатели электронной музыки стиля «Рейв» - команда проекта «SHUM», который реализуется при поддержке ПРООН.
Данное направление музыкальной культуры является очень популярным среди молодежи всей Европы. Славянский проект SHUM проводит свои концерты как в Украине, так и в Европе.
В Краматорске это будет первый Рейв-фестиваль под открытым небом с светло-дымовым шоу на берегу водоема!
Мероприятие организуется молодежью волонтерского крыла ОО «Клуб рыболовов Украины - Uafishingclub» - «Краматворці", вход бесплатный.
Для удобства гостей продлен движение автобуса 17а, последние рейсы на Васильевском Пустошь - в 18.40 и 19.30 от магазина Элма-сервиз (бул. Краматорский).
После окончания вечеринки в 0.00. в город гостей доставит автобус, который будет двигаться по маршруту: Беленькая - Лазурный - ул. Парковая (до пересечения с ул. Алексея Тихого).
Теги: Донбасс, Краматорск, фестиваль, вечеринка, рейв
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