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На Одесском кинофестивале британский режиссер перепутал Украину и Россию (ВИДЕО)
22.08.2021 10:00
Во время закрытия 12-го Одесского международного кинофестиваля британский актер и режиссер Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию, сообщает Думская.
80-летний режиссер получил награду за вклад в киноискусство. Выйдя на сцену, он сказал: "Спасибо! Спасибо, Одесса! Спасибо, Россия!".
Позже свою ошибку он объяснил смущением и возрастом.
Теги: Украина, Россия, Одесса, Великобритания, режиссер, кинофестиваль
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