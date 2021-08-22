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Архив - Культура

На Одесском кинофестивале британский режиссер перепутал Украину и Россию (ВИДЕО)

22.08.2021 10:00
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На Одесском кинофестивале британский режиссер перепутал Украину и Россию (ВИДЕО)

Во время закрытия 12-го Одесского международного кинофестиваля британский актер и режиссер Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию, сообщает Думская.
80-летний режиссер получил награду за вклад в киноискусство. Выйдя на сцену, он сказал: "Спасибо! Спасибо, Одесса! Спасибо, Россия!".
Позже свою ошибку он объяснил смущением и возрастом.



Теги: Украина, Россия, Одесса, Великобритания, режиссер, кинофестиваль
 
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