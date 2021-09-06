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В ОРДО сочинили "гимн Иловайска"
06.09.2021 15:00
Оккупированный Иловайск, который накануне отметил свое 152-летие, впервые получил "гимн", в создании которого непосредственное участие приняли сотрудники Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. Бровуна. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Музыку к "гимну" написал сотрудник театра, композитор, "заслуженный работник культуры ДНР" Михаил Хохлов, исполнителем стал артист-вокалист муздрамы Алексеей Аносов. Авторство стихов принадлежит коллективу донецких поэтов. "Произведение" было представлено накануне 152-летия Иловайска – 3 сентября.
Первая часть "гимна" напоминает о боевых действиях в Донбассе, вторая – предвещает мир, любовь и покой.
Авторы "композиции" считают, что "её ждет красивая судьба".
Теги: Донбасс, Иловайск, гимн, ОРДО
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