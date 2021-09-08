На Венецианском кинофестивале представили украинскую драму "Блик"

08.09.2021 17:00

На Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера украинской драмы Блик режисера Валентина Васяновича. Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

Отмечается, что Блик стал вторым фильмом в истории украинского кино, который участвует в основном конкурсе международного кинофорума. Первым был Чувствительный милиционер Киры Муратовой в 1992 году.

Драма Васяновича претендует на получение главной награды фестиваля – Золотого льва.

Главный герой фильма – гражданский хирург из Днепра, который идет добровольцем на фронт и попадает в плен. После освобождения его ждет мирная жизнь, однако пережитое преследует его.

"Моей главной задачей было рассказать о сверхжестоком отношении к пленным, нечеловеческих муках и травмах, которые получают там люди. И этот ужас происходит не где-то далеко, а совсем рядом. Эти дикие вещи происходят сегодня в 21 веке в Европе", – заявил режисер.

Роли в фильме исполнили Роман Луцкий, Ника Мыслицкий, Надежда Левченко, Андрей Римарук, Игорь Шульга. Также в Блике сыграл Александр Данилюк, позывной Смайл – известный военный хирург.