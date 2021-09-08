Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

На Венецианском кинофестивале представили украинскую драму "Блик"

08.09.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Венецианском кинофестивале представили украинскую драму "Блик"

На Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера украинской драмы Блик режисера Валентина Васяновича. Об этом сообщила пресс-служба Госкино.
Отмечается, что Блик стал вторым фильмом в истории украинского кино, который участвует в основном конкурсе международного кинофорума. Первым был Чувствительный милиционер Киры Муратовой в 1992 году.
Драма Васяновича претендует на получение главной награды фестиваля – Золотого льва.
Главный герой фильма – гражданский хирург из Днепра, который идет добровольцем на фронт и попадает в плен. После освобождения его ждет мирная жизнь, однако пережитое преследует его.
"Моей главной задачей было рассказать о сверхжестоком отношении к пленным, нечеловеческих муках и травмах, которые получают там люди. И этот ужас происходит не где-то далеко, а совсем рядом. Эти дикие вещи происходят сегодня в 21 веке в Европе", – заявил режисер.
Роли в фильме исполнили Роман Луцкий, Ника Мыслицкий, Надежда Левченко, Андрей Римарук, Игорь Шульга. Также в Блике сыграл Александр Данилюк, позывной Смайл – известный военный хирург.



Теги: Украина, Донбасс, фильм, премьера, Венецианский кинофестиваль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх