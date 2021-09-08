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На Венецианском кинофестивале представили украинскую драму "Блик"
На Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера украинской драмы Блик режисера Валентина Васяновича. Об этом сообщила пресс-служба Госкино.
Отмечается, что Блик стал вторым фильмом в истории украинского кино, который участвует в основном конкурсе международного кинофорума. Первым был Чувствительный милиционер Киры Муратовой в 1992 году.
Драма Васяновича претендует на получение главной награды фестиваля – Золотого льва.
Главный герой фильма – гражданский хирург из Днепра, который идет добровольцем на фронт и попадает в плен. После освобождения его ждет мирная жизнь, однако пережитое преследует его.
"Моей главной задачей было рассказать о сверхжестоком отношении к пленным, нечеловеческих муках и травмах, которые получают там люди. И этот ужас происходит не где-то далеко, а совсем рядом. Эти дикие вещи происходят сегодня в 21 веке в Европе", – заявил режисер.
Роли в фильме исполнили Роман Луцкий, Ника Мыслицкий, Надежда Левченко, Андрей Римарук, Игорь Шульга. Также в Блике сыграл Александр Данилюк, позывной Смайл – известный военный хирург.
Теги: Украина, Донбасс, фильм, премьера, Венецианский кинофестиваль
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