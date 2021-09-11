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Названы фильмы-кандидаты в номинацию на премию Оскар от Украины

11.09.2021 09:00
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Названы фильмы-кандидаты в номинацию на премию Оскар от Украины

Украинский оскаровский комитет объявил участников национального отбора на выдвижение в категорию Международный полнометражный фильм премии Оскар. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба Госкино.
В этом году в национальном отборе будут участвовать пять фильмов, созданных при государственной поддержке:

  • "Блик" режиссера Валентина Васяновича о военном хирурге из Днепра, который возвращается домой после плена и пытается наладить отношения с 12-летней дочерью.
  • "Стоп-земля" Екатерины Горностай, о переживаниях 16-летней школьницы, которая влюбилась в одноклассника.
  • "Носорог" Олега Сенцова (Украина, Польша, Германия) о криминальном мире 1990-х годов и бандите по прозвищу Носорог.
  • "Плохие дороги" Натальи Ворожбит – четыре новеллы об отношениях на фоне ситуации на Востоке Украины.
  • "Почему я жив" Виллена Новака (Украина, Грузия) о довоенной жизни в Мариуполе и любви украинки и еврея.

Отмечается, что заседание Оскаровского комитета Украины по отбору ленты-кандидата на премию Оскар состоится 24 сентября.



Теги: Украина, фильм, Оскар, кандидат, номинация
 
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