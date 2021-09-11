Названы фильмы-кандидаты в номинацию на премию Оскар от Украины

11.09.2021 09:00

Украинский оскаровский комитет объявил участников национального отбора на выдвижение в категорию Международный полнометражный фильм премии Оскар. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба Госкино.

В этом году в национальном отборе будут участвовать пять фильмов, созданных при государственной поддержке:

"Блик" режиссера Валентина Васяновича о военном хирурге из Днепра, который возвращается домой после плена и пытается наладить отношения с 12-летней дочерью.

"Стоп-земля" Екатерины Горностай, о переживаниях 16-летней школьницы, которая влюбилась в одноклассника.

"Носорог" Олега Сенцова (Украина, Польша, Германия) о криминальном мире 1990-х годов и бандите по прозвищу Носорог.

"Плохие дороги" Натальи Ворожбит – четыре новеллы об отношениях на фоне ситуации на Востоке Украины.

"Почему я жив" Виллена Новака (Украина, Грузия) о довоенной жизни в Мариуполе и любви украинки и еврея.

Отмечается, что заседание Оскаровского комитета Украины по отбору ленты-кандидата на премию Оскар состоится 24 сентября.