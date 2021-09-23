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Мариуполь отпразднует День города четырьмя фестивалями
С 23 сентября Мариуполь входит в "желтую" карантинную зону. Однако это не помешает провести сразу четыре фестиваля по случаю Дня города. Власти активно приглашают мариупольцев на праздник и заверяют, что будут соблюдены все карантинные требования, сообщает MRPL.CITY.
Так, 24 сентября в Театральном сквере стартует трехдневный книжный фестиваль Mariupol Open Book. Будет одинаково интересно как детям, так и взрослым. Пройдут презентации книг от 30 издательств, чтения, лекции и дискуссии от авторов со всей Украины. В город приедут - Александр Ирванец, Леся Воронина, Иван Андрус, Артем Полежака. Детская программа включает проведение различных мероприятий для детей от 4 лет. Все новинки можно будет приобрести на ярмарке. Локации фестиваля: Театральный сквер, Городской шахматный клуб, библиотека им. Короленко и культурно-туристический центр «Вежа».
В День города первым праздничным мероприятием станет торжественное открытие обновленного парка им. Гурова. Начало в 11:00. На месте будет проходить Всеукраинский фестиваль «Мега Йорты». Он посвящен 30-летию Независимости Украины и 200-летию Греческой революции. Гостей порадуют яркой этнической программой и блюдами греческой кухни. В 12:00 начнется торжественное театральное шествие представителей 90 греческих обществ из разных уголков Украины. В 15:00 будут проходить борьба куреш и перетягивание каната. На сцене выступят творческие коллективы с колоритной концертной программой.
Также 25 сентября на площади Свободы в 18:00 начнется праздничный концерт. Его откроет местная кавер-группа Endorphins. В 19:00 на сцену выйдет Дантес. С 20:10 своим творчеством поделиться группа «Один в каноэ». В 21:30 мариупольцы и гости города смогут услышать любимые песни от группы «Бумбокс». Настоящим подарком на завершение праздника станет фейерверк.
Кроме того, 25 и 26 сентября центральный пирс встретит гостей мультикультурного фестиваля Goby Fest. В программе кулинарные мастер-классы, детские активности, фотозоны и разнообразеный фудкорт с традиционными блюдами. В первый день у моря выступят Endorphins, ШмальгаузенЪ, Jerry Heil и Laud. Начало концерта в 16:00. Кроме этого, в «Вежі» дети в возрасте от 6 до 12 лет примут участие в показе русалочек.
Теги: Донбасс, Мариуполь, программа, День города
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