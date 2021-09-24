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Стал известен фильм-номинант на кинопремию Оскар от Украины
Фильм Плохие дороги режиссера Натальи Ворожбит будет участвовать в премии Оскар, представляя Украину. Об этом говорится в Facebook Украинского Оскаровского Комитета.
"Украинский оскаровский комитет выбрал фильма-кандидата, который будет представлять Украину на 94-й премии Оскар Американской академии кинематографических искусств и наук в категории Международный полнометражный фильм", - указано в сообщении.
Известно, что в этом году украинский фильм выбирали 11 членов комитета. При этом, три члена комитета не имели права голосования из-за конфликта интересов.
Фильм Плохие дороги получил пять голосов и дополнительных три балла: по баллу за мировую премьеру на фестивале класса А, награду на фестивале класса А и рецензии в международных профильных изданиях.
Кроме того, фильм Блик набрал два голоса и два дополнительных балла, Носорог - один голос и два дополнительных балла, Стоп-Земля - три голоса и три дополнительных балла, Почему я жив - по ноль баллов.
Теги: Украина, фильм, Оскар, номинация
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