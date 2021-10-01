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Американская пианистка Валентина Лисица получила "паспорт ДНР"
01.10.2021 16:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин вручил паспорт "республики" американской пианистке Валентине Лисице. Об этом сообщают местные СМИ.
"Вы давно уже с нами и поддерживаете жителей республики. Вы боретесь за мир в Донбассе своим особенным оружием, которым владеете в совершенстве, – музыкой, - приводит слова Пушилина пресс-служба Главы Республики. - Мы очень благодарны вам за это. И если рассуждать, кто такой гражданин государства, – это тот, кто трудится на его благо. С этой позиции Вы давно уже гражданин" - сказал Пушилин.
Валентина Лисица приехала в оккупированный Донецк с концертом, приуроченным к Международному дню музыки, который ежегодно отмечается 1 октября. Это уже шестой визит пианистки в ОРДО.
Теги: США, Донбасс, паспорт, пианист, ДНР
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