На Донетчине состоялся Первый Нью-Йоркский литературный фестиваль

04.10.2021 12:00

Двухдневный фестиваль "Настоящие имена. Настоящие истории" прошел в прифронтовом селе Нью-Йорк на Донбассе, которое недавно вернуло себе историческое название. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВГА Павел Кириленко в Фейсбук.

Участниками фестиваля стали писатели, поэты, музыканты, общественные деятели из Донецкой области, Львова, Харькова, Винницы, Хмельницкого, Киева.

"Мы совместными усилиями возвращаем себе свое. Поселок Нью-Йорк в Донецкой области - это живое свидетельство того, что наш край формировался как европейский. На определенном этапе эта история была украдена и искажена. Но не уничтожена. Спасибо всем, кто поддерживает украинский Нью-Йорк своим присутствием и своим интересом - Ольга Герасимьюк, Елена Стяжкина, Сергей Жадан, Галина Вдовиченко, Тамара Гориха Зерня, Галина Крук, Татьяна Пилипец и все-все-все, кого собрала на Первом Нью-Йоркском фестивале его организатор Виктория Амелина", - отметил Кириленко.