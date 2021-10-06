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Архив - Культура

8-9 октября состоится четвертый фестиваль «Авдеевка ФМ»

06.10.2021 17:00
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8-9 октября состоится четвертый фестиваль «Авдеевка ФМ»

Литературно-драматическо-музыкальный фестиваль "Авдеевка ФМ" пройдет в Авдеевке 8-9 октября, сообщает ИА "ВЧАСНО".
Во время фестиваля состоится конкурс кавер-версий песен украинских групп. Наградами для победителей станут денежные призы и возможность выступить на одной сцене с хедлайнерами фестиваля.
8 октября Новобахмутовский сельский молодежный клуб-театр представит поэтическое театральное представление "Истории о любви" на стихи Сергея Жадана.
9 октября в течение дня состоятся встречи с писателями, лекции от художников и общественных деятелей об уличном искусстве и об искусстве неформального развития. Также будут мастер-классы для детей и взрослых, выставки и тому подобное.
Вечером в 17:00 часов на главной сцене фестиваля, на бульваре Шевченко, состоятся выступления групп-победителей конкурса кавер-версий. После них выступят группы "Жадан и Собаки" и "The Вйо".
Все локации фестиваля объединены в единый маршрут, который можно пройти полностью или присоединиться на одной из точек. Каждая из них представит историю фестиваля, людей и организации, которые устраивают его четвертый год подряд.



Теги: Донбасс, Авдеевка, фестиваль
 
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