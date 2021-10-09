Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В Мариуполе открылась фотовыставка о российско-украинской войне

09.10.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе открылась фотовыставка о российско-украинской войне

"Раны на теле Украины - раны каждого из нас" - такой эпиграф выставки "Целостность", которая сегодня открылась в "Веже". Ее автор – известный фотограф из Киева Зоя Шу. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Автор привезла 10 работ, некоторые из которых выставляются впервые. На них изображены раны военных, которые они получили во время боевых действий на востоке страны. Каждое фото - сложная история людей, которые пошли защищать границы государства.
С этим циклом Зоя Шу победила в этом году на международном фотоконкурсе "The Prix de la Photographie" в Париже. Городской голова Вадим Бойченко отметил важность таких художественных проектов.
"Мы видим на этих фото молодых ребят, которые ценой собственного здоровья позволили нам жить и развиваться в украинском Мариуполе. И они продолжают защищать нас. Такие проекты показывают всю глубину и драматургию тех событий, которые сейчас происходят в нашей стране. Сегодня это особенно важно", - подчеркнул мэр.
Выставка продлится до 14 октября. Вход свободный. Она приурочена ко Дню защитника и защитниц Украины.



Теги: Донбасс, война, Мариуполь, выставка, фото
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх