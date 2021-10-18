В Славянске поддержали флешмоб "Батько наш Бандера" (ВИДЕО)

18.10.2021 09:00

Общественные организации "Слов’янська січ" и "Єдина родина Донеччини" присоединились к флешмобу "Батько наш Бандера". Об этом сообщает телеграм-канал "Патриот Донбасса".

Флешмоб "Батько наш Бандера" начался с молодежной соцсети TikTok, где молодые люди поют на камеру эту украинскую повстанческую песню, танцуют под ее мелодию и тому подобное.