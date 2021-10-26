Создана интерактивная карта заведений культуры Донбасса

26.10.2021 17:00

Команда ОО «Місто-сад» опубликовала интерактивную карту учреждений культуры Донетчины и Луганщины. На ней представлены коммунальные учреждения, которые подчинены общинам: дома и дворцы культуры, библиотеки, музеи, молодежные центры и т.д., сообщает Восточный вариант.

Всего на интерактивной карте собрана информация о 558 заведениях в 29 громадах. Пользователям доступны следующие данные:

- часы работы и функционирования учреждений;

- положение и физическое состояние;

- архитектурные особенности зданий;

- запросы общины на культуру;

- грантовая поддержка и сотрудничество;

- рекомендации и др.

По всем вопросам и предложениям по карте можно писать на почту: [email protected]