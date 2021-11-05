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Минкульт внес юмориста Максима Галкина в "черный список"

05.11.2021 17:00
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Минкульт внес юмориста Максима Галкина в "черный список"

Российский юморист Максим Галкин был внесен в "черный список" Минкульта, сообщает ТСН.
Ведомство включило шоумена в список по представлению СБУ. Галкин попал в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Теперь Галкину будет запрещен въезд в нашу страну, а также фильмы и мюзиклы при его участии нельзя будет транслировать на украинском ТВ.
На сайте Минкульта отмечено, что ограничения против Галкина начинают действовать с 3 ноября этого года, хотя распоряжение на сайте появилось 4 ноября.
Следует отметить, что в 2015 году Максим Галкин попал в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым). Речь идет о поездке Галкина в Крым в 2014 году, где он принял участие в концерте "День России", которой проходил на площади в Ялте.



Теги: Украина, Максим Галкин, министерство культуры и туризма, черный список, сайт "Миротворец"
 
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