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Мариуполь признан лучшим туристическим центром Приазовья
Мариуполь занял первое место по развитию культурного туризма Приазовья. Такое заключение сделали эксперты Ассоциации гостеприимства в рамках проекта при поддержке Украинского культурного фонда. Об этом говорится на сайте городского совета.
«Наша цель – раскрыть туристический потенциал Мариуполя. Это откроет новые возможности дальнейшего развития нашего города. Первая победа на этом пути – признание города Большой культурной столицей Украины 2021 года. Обновляем парки, реконструируем набережные и ищем возможности реализовать проекты мечты, которые сделают Мариуполь комфортным городом для жителей и откроет его туристический потенциал для всей Украины», - отметил городской голова Вадим Бойченко.
За основу рейтинга взято пять основных мест Приазовья, которые ежегодно посещают летом миллионы туристов: Бердянск, Геническ, Кирилловка, Мариуполь, Мелитополь. Среди всех городов и поселков Мариуполь занял первое место, набрав 3,9 балла. Далее с одинаковым результатом следуют Бердянск и Мелитополь – 2,6 баллов. За ними - Геническ и Арабатская Стрелка (2,4 балла), Кирилловка (1,6 балла).
Потенциальными магнитами материального культурного наследия были определены архитектура немецкого мастера Виктора Нильсена, мозаики украинского модерна, интересные музеи Мариуполя. Также эксперты отметили аутентичную приазовскую кухню, греческие традиции и поселения, немецкое культурное наследие.
Отдельно были выделены магниты - масштабные фестивали ГОГОЛЬFEST, MRPL.CITY.FEST и Mariupol Classic.
Теги: Донбасс, Мариуполь, туризм, , Приазовье
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