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Шон Пенн тайно посетил Мариуполь
18.11.2021 12:00
17 ноября в Мариуполь приехал один из самых титулованных голливудских актёров Шон Пенн, сообщает Сайт города Мариуполя.
Визит в город был засекречен. Стало известно, что съемочная группа побывала на городском пирсе, в пространстве "Vezha" и в микрорайоне Восточный в районе разрушенных домов. Съемки также велись в Широкино.
Журналистам удалось выяснить, что Шон Пенн прибыл в Украину для съемок документального фильма, однако детали проекта не разглашаются.
Теги: Донбасс, Мариуполь, Шон Пенн, съемки
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