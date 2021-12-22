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В Краматорске анонсировали открытие рождественского "Эльфийского городка"
В Краматорске на Рождество 25 декабря откроется "Эльфийский городок", в котором местных жителей будут ждать рождественско-новогодние развлечения, сообщает горсовет Краматорска.
В городке, который появится возле Сада Бернацкого в 13:00, состоится "шоу безумных ученых", зажигательные танцы, "арт-бой снеговиков", фестиваль глинтвейна, рождественская ярмарка и многое другое.
Программа мероприятия:
13.00 – начало работы "Эльфийского городка".
Арт-бой снеговиков (при благоприятных погодных условиях) в пяти номинациях:
- "Самый длинный нос"
- "Креативная шляпа"
- "Снеговик супергигант"
- "Супер Снегурочка"
- "Снежная семейка";
13.30 – начало регистрации на квест и костюмированный Новогодний забег (для взрослых и детей, дистанция 30 м, обязательный атрибут – новогодний костюм или элемент праздничного образа);
14.00 – 16.00 – Квест (между участниками, которые пройдут все 5 локаций, будет разыгран телевизор);
14.30 – Шоу безумных ученых;
15.30 – Новогодний забег;
16.00 – Встреча Санты (открытие елки и розыгрыш телевизора);
16.30 – Конкурс "Угадай новогоднюю мелодию";
17.00 – Танцевальный флешмоб;
17.30 – Фаер-шоу и праздничная дискотека;
С 26 по 30 декабря и со 2 по 5 января с 17.00 до 19.00 в Саду Бернацкого будет проводиться анимационная программа "Новогодние приключения для детей". Юных посетителей ждут интересные конкурсы, эстафеты, танцевальные батлы и "ТикТок челлендж".
Теги: Донбасс, Краматорск, праздник, Рождество, программа
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