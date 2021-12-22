В Краматорске анонсировали открытие рождественского "Эльфийского городка"

22.12.2021 17:00

В Краматорске на Рождество 25 декабря откроется "Эльфийский городок", в котором местных жителей будут ждать рождественско-новогодние развлечения, сообщает горсовет Краматорска.

В городке, который появится возле Сада Бернацкого в 13:00, состоится "шоу безумных ученых", зажигательные танцы, "арт-бой снеговиков", фестиваль глинтвейна, рождественская ярмарка и многое другое.

Программа мероприятия:

13.00 – начало работы "Эльфийского городка".

Арт-бой снеговиков (при благоприятных погодных условиях) в пяти номинациях:

"Самый длинный нос"

"Креативная шляпа"

"Снеговик супергигант"

"Супер Снегурочка"

"Снежная семейка";

13.30 – начало регистрации на квест и костюмированный Новогодний забег (для взрослых и детей, дистанция 30 м, обязательный атрибут – новогодний костюм или элемент праздничного образа);

14.00 – 16.00 – Квест (между участниками, которые пройдут все 5 локаций, будет разыгран телевизор);

14.30 – Шоу безумных ученых;

15.30 – Новогодний забег;

16.00 – Встреча Санты (открытие елки и розыгрыш телевизора);

16.30 – Конкурс "Угадай новогоднюю мелодию";

17.00 – Танцевальный флешмоб;

17.30 – Фаер-шоу и праздничная дискотека;

С 26 по 30 декабря и со 2 по 5 января с 17.00 до 19.00 в Саду Бернацкого будет проводиться анимационная программа "Новогодние приключения для детей". Юных посетителей ждут интересные конкурсы, эстафеты, танцевальные батлы и "ТикТок челлендж".