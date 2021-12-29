Во Львове открылась выставка "Евромайдан в Донецке"

29.12.2021 13:00

Во Львовской областной библиотеке для юношества имени Романа Иванычука открыли выставку "Евромайдан в Донецке. История борьбы за достоинство". Фотовыставку представляет активист донецкого Евромайдана политолог и публицист Станислав Федорчук. Об этом сообщает Львовская ОГА.

"Почему мы должны помнить об этом Евромайдане? Ведь он был частью всеукраинского Евромайдана. Это не был майдан, который имел свои отдельные лозунги, цели или какую-то отдельную направленность. Мы должны помнить прежде всего потому, что он проходил в городе, который в настоящее время оккупирован", – сказал Федорчук.

Авторы проекта подчеркнули важность локального изучения событий Евромайдана и отметили, что фотографии из Донецка впервые в Украине собрали для экспозиции, замысел зародился еще 7 лет назад, а реализовался только сейчас.

"Этой выставкой мы внесли свой вклад в историю грандиозного явления, которое получило название "Евромайдан". Он был многочисленным и ежедневным. Евромайдан в Донецке мало чем отличался от других городов Украины и стал действительно значимым событием", - отметил на открытии директор издательства "ПАІС" Игорь Паславский.

Выставка экспонируется во Львовской областной библиотеке для юношества имени Романа Иванычука до 15 января.