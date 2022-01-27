Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Google посвятил дудл мариупольскому художнику Архипу Куинджи16:00
- Фильм о детях Донбасса представят на Берлинском кинофестивале13:00
- На Донетчине создан виртуальный 3D-тур по соляным шахтам15:00
- Во Львове открылась выставка "Евромайдан в Донецке"13:00
- В Краматорске анонсировали открытие рождественского "Эльфийского городка"17:00
- Группа "Жадан и собаки" выступила для бойцов ООС11:00
- Шон Пенн тайно посетил Мариуполь12:00
- Мариуполь признан лучшим туристическим центром Приазовья17:00
- Украинский певец победил в номинации MTV "Лучший российский исполнитель"15:00
- В Украине появился памятник букве "Ї"13:00
Google посвятил дудл мариупольскому художнику Архипу Куинджи
27.01.2022 16:00
Поисковый сервис Google разместил на стартовой странице дудл в честь 180-летия со дня рождения украинского художника Архипа Куинджи.
"Мастер света", как называли Архипа Куинджи, родился 27 января 1842 года в селе под названием Карасу под Мариуполем, которое впоследствии стало называться Карасевка.
Куинджи известен как талантливый пейзажист, объединивший в своих работах стили импрессионизма и романтизма.
Теги: Мариуполь, Google, художник, дудл
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн15:00
- Представители Минобороны Латвии посетили Луганщину13:00
- На Донбассе сутки прошли без обстрелов11:00
- ТКГ провела первое в этом году заседание09:00
- Рада изменила границы города Угледар15:00
- В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО12:00
- Уже более пяти тысяч мариупольских пенсионеров получили "ковидные" продуктовые корзины11:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, есть раненые08:00
- В ОРДО назвали число местных предпринимателей17:00
- В Славянске "заминировали" все школы12:00
- Google посвятил дудл мариупольскому художнику Архипу Куинджи16:00
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн15:00
- Турция предложила Стамбул для очных переговоров в ТКГ14:00
- Представители Минобороны Латвии посетили Луганщину13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря12:00
- На Донбассе сутки прошли без обстрелов11:00
- НАТО направила России письменный ответ на предложения по "гарантиям безопасности"10:00
- ТКГ провела первое в этом году заседание09:00
- В ОП подвели итоги встречи советников "Нормандии"08:00
- Хакеры атаковали официальный сайт Украины16:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- В Славянске "заминировали" все школы
- В ОРДО назвали число местных предпринимателей
- Рада изменила границы города Угледар
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн
- ТКГ провела первое в этом году заседание
- Ученые из Санкт-Петербурга оценили эффективность российских COVID-вакцин
- Уже более пяти тысяч мариупольских пенсионеров получили "ковидные" продуктовые корзины
- В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО
- В Украину прибыли ещё 300 Javelin из США
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 декабря