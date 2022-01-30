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Архив - Культура

Два фильма о войне на Донбассе получили награды кинофестиваля Sundance

30.01.2022 11:00
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Два фильма о войне на Донбассе получили награды кинофестиваля Sundance

Лента "Клондайк" украинки Марины Эр Горбач получила награду на престижном кинофестивале Sundance в США за лучшую режиссуру мирового кино. Об этом сообщает Госкино.
"Полнометражная игровая лента украинского режиссера Марины Эр Горбач "Klondike/Клондайк" получила награду за лучшую режиссуру конкурсной программы World Cinema Dramatic Cometition на Sundance Film Festival! Фильм создан в копродукции Украины и Турции, украинским производителем является кинокомпания Kedr Film" .
Также указано, что неигровой фильм Симона Леренга Вильмонта "Дом из заноз" стал лучшей режиссерской работой в конкурсной программе World Cinema Documentary Cometition. Лента создана в копродукции Дании, Швеции, Финляндии и Украины, украинскую сторону производства представляет кинокомпания Moon Man.
Фильм "Клондайк" рассказывает о супружеской паре в Донецкой области, жизнь которой меняется с началом прихода российских гибридных сил и после катастрофы малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
Фильм "Дом из заноз" рассказывает о жизни в детдоме на Донбассе недалеко от линии фронта.



Теги: Донбасс, фильм, награда, кинофестиваль
 
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