YouTube удалил и заблокировал ряд каналов "ЛДНР"

04.02.2022 11:00

Видеосообщество Youtube удалило ряд каналов оккупационных органов власти "ЛДНР", а также их "СМИ". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, YouTube заблокировал каналы "Министерства информации" и "Управления Народной милиции ДНР".

Оккупанты также сообщают о блокировке канала "Луганского информационного центра", аккаунтов "Государственной телерадиокомпании" и "прессслужбы управления народной милиции ЛНР".

Журналист Денис Казанский отметил: "Похоже, бороться с США в американских соцсетях было не очень хорошей идеей".