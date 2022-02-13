Украина выбрала своего представителя на Евровидении-2022 (ВИДЕО)

13.02.2022 13:00

На международном конкурсе Евровидение-2022, который в этом году состоится в итальянскому Турине, Украину представит исполнительница Alina Pash. Об этом свидетельствуют результаты отбора, состоявшегося в субботу, 12 февраля, сообщает Корреспондент.net.

Певица на конкурсе выступит с песней Тени забытых предков, которую исполняет на украинском и английском языках.

Alina Pash получила самые высокие баллы у жюри и второе место по результатам зрительского голосования. По сумме баллов ей досталось первое место.

Всего в финал национального отбора прошли восемь конкурсантов: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.