Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Украина выбрала своего представителя на Евровидении-2022 (ВИДЕО)13:00
- YouTube удалил и заблокировал ряд каналов "ЛДНР"11:00
- Два фильма о войне на Донбассе получили награды кинофестиваля Sundance11:00
- Google посвятил дудл мариупольскому художнику Архипу Куинджи16:00
- Фильм о детях Донбасса представят на Берлинском кинофестивале13:00
- На Донетчине создан виртуальный 3D-тур по соляным шахтам15:00
- Во Львове открылась выставка "Евромайдан в Донецке"13:00
- В Краматорске анонсировали открытие рождественского "Эльфийского городка"17:00
- Группа "Жадан и собаки" выступила для бойцов ООС11:00
- Шон Пенн тайно посетил Мариуполь12:00
Украина выбрала своего представителя на Евровидении-2022 (ВИДЕО)
13.02.2022 13:00
На международном конкурсе Евровидение-2022, который в этом году состоится в итальянскому Турине, Украину представит исполнительница Alina Pash. Об этом свидетельствуют результаты отбора, состоявшегося в субботу, 12 февраля, сообщает Корреспондент.net.
Певица на конкурсе выступит с песней Тени забытых предков, которую исполняет на украинском и английском языках.
Alina Pash получила самые высокие баллы у жюри и второе место по результатам зрительского голосования. По сумме баллов ей досталось первое место.
Всего в финал национального отбора прошли восемь конкурсантов: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.
Теги: Украина, Евровидение, отбор
Читайте также:
- Евровидение в Украине не окупилось – СМИ
- Официальный курс валют на пятницу, 11 июня
- Межбанк: торги открылись в диапазоне 7,936-7,941 грн за доллар
- Межбанк открылся в диапазоне 8,0-8,01 грн за доллар
- Межбанк: торги закрылись в диапазоне 7,928-7,933 грн за доллар
- Межбанк закрылся в диапазоне 8,104-8,109 грн за доллар
- За сутки в ООС четыре обстрела11:00
- В Станице Луганской произошел взрыв в кафе10:00
- Глава Минздрава Ляшко побывал на КПВВ Станица Луганская17:00
- 11 февраля гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались 346 человек15:00
- На Донбассе семь обстрелов за сутки, ранен военный10:00
- Премьеры Украины и Литвы начали визит на Луганщину16:00
- В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях14:00
- Студентов ОРДО перевели на дистанционку12:00
- Противник восемь раз обстрелял позиции ООС за сутки11:00
- В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года17:00
- Украина выбрала своего представителя на Евровидении-2022 (ВИДЕО)13:00
- За сутки в ООС четыре обстрела11:00
- В Станице Луганской произошел взрыв в кафе10:00
- Белый Дом сообщил о содержании разговора Байдена и Путина09:00
- Глава Минздрава Ляшко побывал на КПВВ Станица Луганская17:00
- 11 февраля гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались 346 человек15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 февраля13:00
- Кремль анонсировал телефонные переговоры Путина и Байдена11:00
- На Донбассе семь обстрелов за сутки, ранен военный10:00
- СНБО ввел санкции против телеканала НАШ09:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Гармаш рассказал о новых "хотелках" представителей ОРДЛО в ТКГ
- В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях
- Ермак рассказал об итогах встречи советников Нормандии
- Белый Дом сообщил о содержании разговора Байдена и Путина
- Кремль анонсировал телефонные переговоры Путина и Байдена
- Журналисты ведущих мировых СМИ побывали в районе ООС
- В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года
- 11 февраля гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались 346 человек
- Премьеры Украины и Литвы начали визит на Луганщину
- На Донбассе семь обстрелов за сутки, ранен военный