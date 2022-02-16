Алина Паш отказалась от участия в Евровидении-2022

16.02.2022 16:00

Победительница Нацотбора на Евровидение-2022 Алина Паш отказалась от участия в песенном конкурсе. Об этом она написала в Instagram.

По ее словам, сейчас куда важнее "другая война", и несмотря на то, что было приложено множество усилий, она все же не хочет участвовать в этом "грязном скандале".

"Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас - это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С трудным сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидения. К сожалению. Мне очень жаль. Мы свяжемся с общественным и подпишем все необходимые документы", - написала Паш.

Также она прокомментировала скандал вокруг справки о ее поездке в оккупированный Крым и заявила, что разрывает отношения со своим директором.

"Оказалось, что пока мы ждали официальный ответ на мой запрос от Пограничной службы, член моей команды пытался найти эту информацию как можно скорее и выбрал не тот путь, который бы согласовала я или кто-либо другой из нас. Что видела я? Справку. На вид - официальную. В ней были настоящие даты въезда во временно оккупированный Крым, правильно указанный КПВВ Чаплинка, через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка не является настоящей, никто из команды не было. Каким образом, как и откуда член нашей команды мог получить документ, предоставленный Общественному, пока неизвестно", - сказала Алина.