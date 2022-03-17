Шварценеггер обратился к россиянам из-за войны в Украине (ВИДЕО)

17.03.2022 17:00

Американский киноактер, государственный и политический деятель Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам, чтобы рассказать правду о войне в Украине. Видеообращение с названием A message to the Russian people (Послание российскому народу) он опубликовал 17 марта.

"Сила и сердце российского народа всегда вдохновляли меня. Вот почему я надеюсь, что вы позволите мне сказать вам правду о войне в Украине и о том, что там происходит. Никому не нравится слушать какую-то критику о своем правительстве… Я все понимаю. Но, как давний друг российского народа, я надеюсь, что вы услышите то, что я вам говорю", - сказал Шварценеггер.

По его словам, есть моменты, когда нельзя молчать.

"Я знаю, что ваше правительство вам говорит, что это война для денацификации Украины. Денацификации Украины? Это неправда. Украина - страна с президентом еврейского происхождения… у отца которого, ко всему прочему, всех трех братьев убили нацисты", - отметил голливудская звезда.

Он заявил, что Украина не начинала эту войну. Ее начали в Кремле.

"На прошлой неделе 141 государство ООН проголосовало за признание России агрессором и призвало к немедленному выводу российских войск... Мир отвернулся от России из-за российских действий в Украине", - отметил актер.

По его словам, российские власти не говорят своим гражданам о последствиях этой войны для страны, не сообщают о тысячах убитых российских солдат.

"Я призываю российский народ и российских солдат в Украине понять, что все это — пропаганда и дезинформация… А президенту Путину я скажу: вы начали эту войну, вы ведете эту войну, вы можете остановить эту войну", - заявил Шварценеггер.