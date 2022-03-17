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Шварценеггер обратился к россиянам из-за войны в Украине (ВИДЕО)
Американский киноактер, государственный и политический деятель Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам, чтобы рассказать правду о войне в Украине. Видеообращение с названием A message to the Russian people (Послание российскому народу) он опубликовал 17 марта.
"Сила и сердце российского народа всегда вдохновляли меня. Вот почему я надеюсь, что вы позволите мне сказать вам правду о войне в Украине и о том, что там происходит. Никому не нравится слушать какую-то критику о своем правительстве… Я все понимаю. Но, как давний друг российского народа, я надеюсь, что вы услышите то, что я вам говорю", - сказал Шварценеггер.
По его словам, есть моменты, когда нельзя молчать.
"Я знаю, что ваше правительство вам говорит, что это война для денацификации Украины. Денацификации Украины? Это неправда. Украина - страна с президентом еврейского происхождения… у отца которого, ко всему прочему, всех трех братьев убили нацисты", - отметил голливудская звезда.
Он заявил, что Украина не начинала эту войну. Ее начали в Кремле.
"На прошлой неделе 141 государство ООН проголосовало за признание России агрессором и призвало к немедленному выводу российских войск... Мир отвернулся от России из-за российских действий в Украине", - отметил актер.
По его словам, российские власти не говорят своим гражданам о последствиях этой войны для страны, не сообщают о тысячах убитых российских солдат.
"Я призываю российский народ и российских солдат в Украине понять, что все это — пропаганда и дезинформация… А президенту Путину я скажу: вы начали эту войну, вы ведете эту войну, вы можете остановить эту войну", - заявил Шварценеггер.
Теги: Украина, Россия, война, Арнольд Шварценеггер, обращение
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