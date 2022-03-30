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На концерте мировых звезд в Великобритании собрали для Украины $16 млн (ВИДЕО)
30.03.2022 12:00
В Бирмингеме на концерте с участием мировых звезд было собрано 16 млн долларов для украинских беженцев. Об этом сообщает BBC.
В концерте приняли участие Эд Ширан, Камила Кабелло, Нил Роджерс, группа Snow Patrol, Бекки Хилл, Грегори Портер, Палома Фейт, Том Оделл, The Manic Street Preachers и другие.
Также на мероприятии выступила украинская певица Джамала. Она исполнила песню 1944, которая принесла ей победу на Евровидении-2016.
На концерте присутствовали около восьми тысяч зрителей.
Средства собирала благотворительная организация Disasters Emergency Committee. Было получено около 16 млн долларов.
Теги: Украина, концерт, помощь, Бирмингем
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