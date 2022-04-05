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Архив - Культура

Святослав Вакарчук выступил на вокзале в Краматорске

05.04.2022 10:00
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Святослав Вакарчук выступил на вокзале в Краматорске

Лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук спел на вокзале Краматорска для пассажиров эвакуационного поезда Краматорск — Львов, сообщает НВ.
Вакарчук спел песню "Обійми" из альбома "Земля" группы Океан Ельзи, вышедшего в 2013 году. Эта песня стала символом войны, которую Россия развязала против Украины.
После импровизированного концерта Святослав Вакарчук пообщался с эвакуирующимися.
"С такими людьми, с таким оптимизмом мы обязательно победим", — отметил он.



Теги: Донбасс, Краматорск, Вакарчук, вокзал, выступление
 
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