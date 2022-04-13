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Вакарчук приехал на Луганщину
13.04.2022 13:00
Святослав Вакарчук приехал на Луганщину. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"Святослав Вакарчук активно поддерживает украинцев мощным оружием, которое всегда попадает в цель - своими песнями…
Сегодня - Луганщина и НАШИ ЗАЩИТНИКИ! Победный концерт точно будет!", — отметил он.
Теги: Донбасс, Вакарчук, поддержка, Луганщина
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