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Вакарчук приехал на Луганщину

13.04.2022 13:00
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Вакарчук приехал на Луганщину

Святослав Вакарчук приехал на Луганщину. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"Святослав Вакарчук активно поддерживает украинцев мощным оружием, которое всегда попадает в цель - своими песнями…
Сегодня - Луганщина и НАШИ ЗАЩИТНИКИ! Победный концерт точно будет!", — отметил он.



Теги: Донбасс, Вакарчук, поддержка, Луганщина
 
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