В Кыргызстане запретили показ фильмов о "ЛДНР" и российских наемниках

24.04.2022 15:00

Министерство культуры Кыргызстана запретило показ фильмов, прославляющих так называемые "ДНР/ЛНР" и российских наемников, поддерживающих боевиков Донбасса. Об этом говорится в сообщении одного из кинотеатров Бишкека, передает ОстроВ.

Отказ от показа откровенно пропагандистских фильмов аргументируется нейтральной позицией властей Кыргызстана.

Так, запрещен показ фильмов "Донбасс. Окраина", "Ополченочка", "Солнцепек", которые ввезли в это государство с целью пропаганды сепаратизма и наемничества (в частности прославления ЧВК "Ванера") в рамках кинофестиваля "Время правды".

"В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызстана, "Кыргызтасмасы" отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает запрет на показ вышеперечисленных фильмов на территории Кыргызской Республики", - объяснили кинопрокатчики.