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В Кыргызстане запретили показ фильмов о "ЛДНР" и российских наемниках
Министерство культуры Кыргызстана запретило показ фильмов, прославляющих так называемые "ДНР/ЛНР" и российских наемников, поддерживающих боевиков Донбасса. Об этом говорится в сообщении одного из кинотеатров Бишкека, передает ОстроВ.
Отказ от показа откровенно пропагандистских фильмов аргументируется нейтральной позицией властей Кыргызстана.
Так, запрещен показ фильмов "Донбасс. Окраина", "Ополченочка", "Солнцепек", которые ввезли в это государство с целью пропаганды сепаратизма и наемничества (в частности прославления ЧВК "Ванера") в рамках кинофестиваля "Время правды".
"В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызстана, "Кыргызтасмасы" отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает запрет на показ вышеперечисленных фильмов на территории Кыргызской Республики", - объяснили кинопрокатчики.
Теги: Россия, Кыргызстан, фильм, запрет, наемники, ОРДЛО
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