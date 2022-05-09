Хакеры "поздравили" российских телезрителей с Днем Победы

09.05.2022 13:00

В России в описаниях телеканалов и программ на Smart TV появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев". Об этом сообщает Медиазона.

"На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне", — говорится в сообщении, которое показывают пользователям.

Надпись транслировалась в том числе в анонсах и описаниях "Первого канала" "России 1", МТС ТВ, НТВ-плюс, "Ростелекома", а также в медиаплеере Winx.

Кроме того, такую же надпись заметили в описаниях сервиса Яндекс.телепрограмма. Однако ее быстро удалили.