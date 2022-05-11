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Украина вышла в финал Евровидения-2022 (ВИДЕО)
Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania прошла в финал Международного песенного конкурса Евровидение-2022, который проходит в итальянском Турине, по итогам голосования во вторник, 10 мая. Об этом сообщает BBC.
Так, в первом полуфинале выступили представители 17 стран, Kalush Orchestra спели под шестым номером. Украинцы вышли на сцену в национальных костюмах. Их номер вызвал восторг у зрителей, они слушали песню и аплодировали стоя.
Кроме Украины, в финал вышли также представители Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Молдовы и Нидерландов. Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а финал - 14 мая.
Россия, которая изначально планировала участвовать в Евровидении-2022, была отстранена из-за агрессии против Украины.
Теги: Украина, Евровидение, полуфинал
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