Украина вышла в финал Евровидения-2022 (ВИДЕО)

11.05.2022 12:00

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania прошла в финал Международного песенного конкурса Евровидение-2022, который проходит в итальянском Турине, по итогам голосования во вторник, 10 мая. Об этом сообщает BBC.

Так, в первом полуфинале выступили представители 17 стран, Kalush Orchestra спели под шестым номером. Украинцы вышли на сцену в национальных костюмах. Их номер вызвал восторг у зрителей, они слушали песню и аплодировали стоя.

Кроме Украины, в финал вышли также представители Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Молдовы и Нидерландов. Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а финал - 14 мая.

Россия, которая изначально планировала участвовать в Евровидении-2022, была отстранена из-за агрессии против Украины.