Вакарчук представил клип на песню о Мариуполе "Місто Марії" (ВИДЕО)

12.05.2022 11:00

Святослав Вакарчук на своей странице фейсбуке представил клип на песню "Місто Марії", посвященную украинским военным, которые защищают Мариуполь от российских оккупантов.

Видео состоит из документальных кадров обороны Мариуполя.