Букмекеры дали прогноз на финал Евровидения

14.05.2022 15:00

Проанализировав результаты двух полуфиналов, букмекеры определили своих фаворитов перед финалом Евровидения.

Лидером в рейтинге аналитиков является украинский рэп-коллектив Kalush Orchestra. Эксперты сулят Украине 60% победы.

"Серебро", по прогнозам букмекеров, в этом году заберет Великобритания. На успех популярного блогера-певца Сэма Райдера ставят 11%.

На третье место после выступления во втором полуфинале ворвалась представительнице Швеции – 30-летняя певица Cornelia Jakobs. Вероятность её победы оценивается 9 процентами.

В пятерку лидеров также входят Италия и Испания.